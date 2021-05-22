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Сплошная реклама и налоги: YouTube вводит новые условия для пользователей

Ювелина Бернст
1 час назад
YouTube с 1 июня 2021 года обновит Условия использования видеохостинга. Об этом сообщается в разделе «Условия использования» на сайте компании.
Сплошная реклама и налоги: Пользователей YouTube ждут перемены
Фото: ТАССТАСС
Так, YouTube начнет вставлять рекламные ролики во все опубликованные видео. Также будет запрещен сбор любой информации, которая может идентифицировать человека без его разрешения.
Кроме того, доход всех авторов контента, живущих за пределами Соединенных Штатов, будет облагаться налогом в соответствии с американским законодательством. Для взимания сборов пользователь, снимающий ролики, должен будет предоставить YouTube информацию об ИНН, наименование юрлица и название канала.
В марте российские СМИ сообщили, что Минцифры намерено обязать иностранные интернет-платформы уплачивать в российский бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в них. Проект закона предполагается подготовить к середине 2021 года. Инициатива коснется таких площадок, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok.
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