Сплошная реклама и налоги: Пользователей YouTube ждут перемены

YouTube с 1 июня 2021 года обновит Условия использования видеохостинга. Об этом сообщается в разделе «Условия использования» на сайте компании.

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Так, YouTube начнет вставлять рекламные ролики во все опубликованные видео. Также будет запрещен сбор любой информации, которая может идентифицировать человека без его разрешения.

Кроме того, доход всех авторов контента, живущих за пределами Соединенных Штатов, будет облагаться налогом в соответствии с американским законодательством. Для взимания сборов пользователь, снимающий ролики, должен будет предоставить YouTube информацию об ИНН, наименование юрлица и название канала.