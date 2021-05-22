Санкции против «Севпотока — 2»: что будет с достройкой газопровода

«В принципе было ожидаемо, что «Академик Черский», который занимается ровно такой же деятельностью, как «Фортуна», будет, как «Фортуна», тоже внесен в черный список. Вот это и произошло. Плюс суда снабжения и обеспечения, которые работают вместе с трубоукладчиками, тоже попали в этот черный список. Но «Фортуна» при этом совершенно не изменила ничего. То есть она продолжила строить и сейчас завершает в датской акватории работы и, соответственно, дальше перейдет в немецкую акваторию и уже в июне достроит первую нитку. В плане достройки ни к чему не приведет внесение судов и собственников в черные списки. В общем-то, для этого российская сторона и переводила многие суда на подобные организации. Например, «Академик Черский» раньше принадлежал «Газпром флоту». А потом был переведен в собственность некоего Самарского теплоэнергетического фонда, который теперь попал в черный список США».
«Санкционный режим, как правило, предполагает ограничение захода судов в порты, которые так или иначе американцы могут ограничивать. Это запрет движения средств по счетам этих компаний через американские банки. Соответственно, расчеты в долларах США будут ограничены, но при этом расчеты в евро и других валютах не ограничиваются. Что касается компаний судовладельцев, то эти компании не смогут иметь какие-то активы в американской юрисдикции, но при это в тех банках, которые не подпадают под влияние американцев, они могут продолжать свою деятельность».
«Во-первых, США дождутся того, что произойдет в Германии. А там осенью выборы, и могут прийти к власти такие политические силы, которые сами против этого проекта выступают. Второе, как будет использоваться этот газопровод. А у них будет возможность давления, навязывание своего газа. По поводу Украины — они будут разыгрывать эту карту, по поводу украинского газопровода. Так что тут у них куча всяких возможностей. Просто они не хотят сейчас смазать первый визит Джо Байдена в Европу такими противоречиями с союзниками. А это довольно серьезное противоречие, и они не хотят сейчас на передний план это выносить».