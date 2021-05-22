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Новые санкции США против «Северного потока — 2». Как они повлияют на достройку газопровода?

BFM.RU
1 час назад
Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний и судов, участвующих в «Северном потоке — 2». При этом в черном списке американского Минфина нет оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG. Ранее в Вашингтоне заявляли, что она не попадет под ограничения.
Санкции против «Севпотока — 2»: что будет с достройкой газопровода
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Введение новых санкций не стало сюрпризом. Правда, глава Госдепа Энтони Блинкен после встречи с Сергеем Лавровым говорил о четырех российских судах, которых коснутся ограничения. А в итоге под санкции попали три организации и сразу 13 судов, включая трубоукладчик «Академик Черский».
Но это не помешает достроить «Северный поток — 2», уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:
Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности:
«В принципе было ожидаемо, что «Академик Черский», который занимается ровно такой же деятельностью, как «Фортуна», будет, как «Фортуна», тоже внесен в черный список. Вот это и произошло. Плюс суда снабжения и обеспечения, которые работают вместе с трубоукладчиками, тоже попали в этот черный список. Но «Фортуна» при этом совершенно не изменила ничего. То есть она продолжила строить и сейчас завершает в датской акватории работы и, соответственно, дальше перейдет в немецкую акваторию и уже в июне достроит первую нитку. В плане достройки ни к чему не приведет внесение судов и собственников в черные списки. В общем-то, для этого российская сторона и переводила многие суда на подобные организации. Например, «Академик Черский» раньше принадлежал «Газпром флоту». А потом был переведен в собственность некоего Самарского теплоэнергетического фонда, который теперь попал в черный список США».
Реакция Кремля была сдержанной. «Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ввод новых санкций.
Вряд ли новые ограничения серьезно повлияют на корабли, занятые в проекте «Северный поток — 2». Объясняет председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий:
Алексей Линецкий председатель правления Московского юридического агентства:
«Санкционный режим, как правило, предполагает ограничение захода судов в порты, которые так или иначе американцы могут ограничивать. Это запрет движения средств по счетам этих компаний через американские банки. Соответственно, расчеты в долларах США будут ограничены, но при этом расчеты в евро и других валютах не ограничиваются. Что касается компаний судовладельцев, то эти компании не смогут иметь какие-то активы в американской юрисдикции, но при это в тех банках, которые не подпадают под влияние американцев, они могут продолжать свою деятельность».
Если бы американцы действительно хотели остановить проект, достаточно было внести в черный список компанию-оператор Nord Stream 2 AG, говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв. Но как раз этого сделано не было, отмечает он:
Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ:
«Во-первых, США дождутся того, что произойдет в Германии. А там осенью выборы, и могут прийти к власти такие политические силы, которые сами против этого проекта выступают. Второе, как будет использоваться этот газопровод. А у них будет возможность давления, навязывание своего газа. По поводу Украины — они будут разыгрывать эту карту, по поводу украинского газопровода. Так что тут у них куча всяких возможностей. Просто они не хотят сейчас смазать первый визит Джо Байдена в Европу такими противоречиями с союзниками. А это довольно серьезное противоречие, и они не хотят сейчас на передний план это выносить».
Первые американские санкции в отношении «Северного потока — 2» были введены в конце 2019 года. В результате швейцарская компания Allseas вышла из проекта. Всего же, по данным Госдепа, санкции вынудили отказаться от участия в строительстве газопровода 18 европейских компаний.
Первоначально запуск «Северного потока — 2» планировался на январь прошлого года. Из-за санкций сроки сдвинулись. Работы в датских водах не велись целый год. Сейчас проект готов более чем на 90%. Ожидается, что трубопровод достроят в этом году.
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