Строительство «Северного потока — 2» возобновилось

Российское судно "Фортуна" возобновило работы по укладке газопровода "Северный поток - 2" в немецких водах. Об этом сообщило агентство DPA
со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Уточняется, что работы ведутся в соответствии с разрешениями и официальными заявлениями ведомств Германии.
По информации немецкого Федерального агентства мореплавания и гидрографии, "Фортуна" будет работать в водах ФРГ с 22 мая по 31 июня. При этом пока разрешено только уложить трубы газопроводы на морское дно, монтажные работы могут начаться позднее.
На 17 мая оставалось уложить 80 километров труб газопровода, сообщал генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Круз.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от РФ через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за опасения санкций со стороны Соединенных Штатов. С декабря 2020 года строительство газопровода возобновили. Готовность "Северного потока - 2" на сегодняшний день составляет 95%.
Ранее замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорал заявил
, что Германия с помощью «Северного потока - 2» стремится стать «мини-Россией» и «российским энергетическим хабом» в Европе.