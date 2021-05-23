Строительство «Северного потока — 2» возобновилось

По информации немецкого Федерального агентства мореплавания и гидрографии, "Фортуна" будет работать в водах ФРГ с 22 мая по 31 июня. При этом пока разрешено только уложить трубы газопроводы на морское дно, монтажные работы могут начаться позднее.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от РФ через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за опасения санкций со стороны Соединенных Штатов. С декабря 2020 года строительство газопровода возобновили. Готовность "Северного потока - 2" на сегодняшний день составляет 95%.