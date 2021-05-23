В Сербии построят альтернативный "Балканскому потоку" газопровод

Министр энергетики и горного дела Зорана Михайлович сообщила в начале февраля, что власти Сербии подбирают подрядчика для строительства соединительного газопровода, по которому с территории Болгарии пойдет газ из Азербайджана и сжиженный газ (СПГ) из терминала в Греции. Планируемый интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 108 километров, как ожидается, будет стоить Белграду 89 миллионов евро, из который 49,6 миллиона являются дотацией ЕС
. Мощность газопровода согласно плану составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год.