В Сербии построят альтернативный "Балканскому потоку" газопровод

Правительство Сербии 20 мая подписало договор о займе с Европейским инвестиционным банком на сумму 25 миллионов евро на строительство газового интерконнектора между Болгарией и Сербией общей протяженностью 170 километров.

Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. За первые четыре месяца 2021 года по данным компании поставлен 1 миллиард кубометров.