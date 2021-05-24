ФНС проверит «Яндекс.Еду» и Delivery Club на махинации

ФНС проверит информацию о переводе курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club на экономию на налогах. Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка обратилось в ведомство с заявлением, что агрегаторы массово переводят своих курьеров в самозанятые, пишет «Коммерсант».

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По информации Ассоциации, компании не отчисляют взносы в ПФР Фонд социального страхования , а их курьеры как самозанятые лишены каких-либо трудовых прав. Такое положение дел позволяет агрегаторам получать максимальную прибыль, устанавливать монопольно высокие тарифы на услуги и получать конкурентные преимущества на рынке труда.

По данным производителей рыбы, использование самозанятых позволяет «Яндекс.Еде» и Delivery Club экономить порядка 44% на фонде оплаты труда. Агрегаторы поэтому могут позволить платить курьерам больше, чем те компании, которые нанимают их в штат.

Заявители считают, что систему привлечения самозанятых следует унифицировать для всех компаний, а также гарантировать доставщикам социальные гарантии. С таким же предложением в ФНС уже обращались рестораторы.