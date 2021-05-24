В компании Дерипаски раскрыли планы о перестройке

«Трансформация делается, чтобы сосредоточиться на ускоренной перестройке заводов, которые перейдут в новую компанию (в которую в том числе войдут предприятия Урала) и улучшения их технологического и экологического профиля. Также это делается для упрощения структуры управления. Перед новой компанией стоит задача пройти экологическую модернизацию, нарастить портфель выпускаемых сплавов, расширить присутствие на российском и международном рынках, включая Китай», — говорится в сообщении.
«Трансформация подразумевает необходимость проведения консультаций с заинтересованными сторонами, а также может потребовать согласования со стороны регуляторов, кредиторов, акционеров и иных одобрений», — отметили в пресс-службе «Русала».