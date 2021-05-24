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Отечественные экосистемы получат преференции перед зарубежными

Лера Букина
34 минуты назад
Правительство намерено ограничить доступ в Россию иностранным экосистемам и предоставить преференции российским. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на концепцию кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ.
Отечественные экосистемы получат преференции перед зарубежными
Фото: ТАССТАСС
Как отмечается, развитие цифровых рынков может повлечь за собой экономический рост. Также оно может стать базой для сохранения технологического суверенитета.
Также указано, что обеспечение технологической независимости России от зарубежных экосистем станет драйвером долгосрочных инвестиций.
В документе говорится, что распространение экосистем несет определенные риски: навязывание услуг гражданам, недобросовестное соперничество между компаниями, снижение конкурентоспособности отечественной экономики в связи с развитием зарубежных платформ и риски утраты контроля за персональными данными.
Преференциальное положение отечественных экосистем помогло бы защитить их от иностранных игроков.
Также в числе предложений – предотвращение регуляторного и налогового арбитража, в том числе в пользу иностранных экосистем, а также предоставление отечественным платформам налогового стимулирования.
В документе делается акцент на необходимости здоровой конкуренции между национальными экосистемами.
В концепции говорится, что для непрерывной работы цифровых платформ нужно сформировать меры по информационной безопасности и противодействию мошенничеству. Требуется также защита персональных данных.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Мишустин рассказал о важности создания своих цифровых платформ. По его словам, страны, у которых их нет, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений.
Компании,газета "Известия",
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