НПФ сократили объем пенсионных накоплений в банках

Объем пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые размещены на текущих счетах и депозитах банков, составил на 30 апреля 2021 года чуть более 60 млрд рублей, или 2,1% портфеля. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативные данные фондов.

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Таким образом, НПФ продолжили выводить деньги из банковских инструментов. По данным Минфина, такая динамика является историческим минимумом с начала их работы с пенсионными накоплениями.

Как отмечается, за пять лет, с конца первого квартала 2016 года, инвестиции пенсионных накоплений в текущие депозиты банков уменьшились с 596 млрд рублей почти в десять раз.

Также указывается, что в последнее время драйвером перетока пенсионных накоплений с депозитов в инструменты фондового рынка стала, в частности, рыночная конъюнктура. На фоне снижения процентных ставок фонды уменьшили вложения в депозиты и денежные средства.

Однако некоторые НПФ пока сохраняют крупные вложения в банковские инструменты.

Несмотря на то, что I квартал продемонстрировал низкие результаты по доходности, более доходные, а также рискованные инструменты не пользовались у фондов популярностью. За четыре месяца уровень вложений пенсионных накоплений в акции остался на прежнем уровне в 184 млрд рублей.

За первые четыре месяца года инвестиции в ОФЗ выросли на 7%, приблизившись к 1 трлн рублей. Вложения в корпоративные облигации остались на уровне 1,5 трлн рублей. Это может быть обусловлено дефицитом предложения со стороны эмитентов.

Объем пенсионных накоплений 28 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на конец апреля составил 2,97 трлн рублей, что демонстрирует рост на 0,9% с начала года.