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В Польше сетуют на "рухнувшую надежду" из-за "Северного потока-2"

Прайм
35 минут назад
Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский заявил о своем возмущении из-за "усиления энергетической зависимости" стран Европы от России после завершения строительства трубопровода "Северный поток-2".
В Польше сетуют на "рухнувшую надежду" из-за "Северного потока-2"
Фото: ПраймПрайм
"Судьба "Северного потока — 2" предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать", — отметил политик в интервью порталу wPolityce.
Он также считает, что Польше необходимо увеличить свой оборонный бюджет. Это связано угрозами, стоящими за появлением российского газопровода.
В то же время он не уточнил, каким именно образом "Северный поток — 2" угрожает безопасности Польши.
Сариуш-Вальский в разговоре с изданием раскритиковал позицию Вашингтона в этом вопросе. По его мнению, США начали идти на уступки в отношениях с Россией.
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