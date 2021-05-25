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Обнуление НДС: сформирован новый пакет поддержки МСП

Лера Букина
2 часа назад
Правительство разработало дополнительный пакет поддержки малого и среднего предпринимательства после поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом «Известиям» сообщили три близких к кабмину источника.
Обнуление НДС: сформирован новый пакет поддержки МСП
Фото: ТАССТАСС
В пул поддержки, по словам источника издания, были включены такие меры, как обнуление НДС для рестораторов и отельеров, увеличение обязательной квоты на закупки у МСП для государственных заказчиков с 15% до 20%. Как отмечается, такая же квота для госкомпаний повысится с 20% до 30%. Также речь идет о предоставления капитала начинающим бизнесменам на открытие своего дела (в пределах 100 тысяч рублей), послаблении в сфере контрольно-надзорной деятельности, поддержке бизнесменов при выводе бизнеса на IPO, создании цифровой платформы, которая объединит все меры поддержки МСП и автоматически определит, какие инструменты полагаются бизнесмену.
В связи с тем, что в перечне не так много мер, которые требуют прямой поддержки из бюджета, пакет обойдется правительству примерно в 15 млрд рублей, заявил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.
Предложенные меры полезны, указал сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Однако они не будут работать в полную силу, пока не решится вопрос силового давления на бизнесменов, отметил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российскому малому и среднему бизнесу спишут по программе льготных ссуд под 2% около 430 миллиардов рублей.
Компании,Экономика,Дмитрий Орехов,Владимир Путин,Деловая Россия,
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