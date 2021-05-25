Обнуление НДС: сформирован новый пакет поддержки МСП

В пул поддержки, по словам источника издания, были включены такие меры, как обнуление НДС для рестораторов и отельеров, увеличение обязательной квоты на закупки у МСП для государственных заказчиков с 15% до 20%. Как отмечается, такая же квота для госкомпаний повысится с 20% до 30%. Также речь идет о предоставления капитала начинающим бизнесменам на открытие своего дела (в пределах 100 тысяч рублей), послаблении в сфере контрольно-надзорной деятельности, поддержке бизнесменов при выводе бизнеса на IPO, создании цифровой платформы, которая объединит все меры поддержки МСП и автоматически определит, какие инструменты полагаются бизнесмену.