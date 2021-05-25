Банки смягчили риск-политику по кредитным картам

Средний лимит по вновь выданным кредитным картам в апреле составил 72,9 тысячи рублей, что является максимальным показателем с начала 2019 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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В сравнении с мартом показатель увеличился сразу на 5,2%, или 3,6 тысячи рублей, чего не было в течение двух с половиной лет как минимум.

По отношению к апрелю 2020 года рост составил 12,3%.

Похожая динамика была зафиксирована и в других кредитных бюро из топ-3. Согласно данным БКИ «Эквифакс», в апреле средняя сумма, доступная держателям кредитных карт, увеличилась на 4,5 тысячи рублей (6,7%), до 72,5 тысячи рублей, что также является рекордом с начала 2019 года. Там считают, что ситуация обусловлена «обычной волатильностью на рынке».

В связи с ускорением банковской розницы Центробанк в обзоре по итогам марта отмечал, что участники рынка снова «начинают увлекаться» высокомаржинальным кредитованием россиян.

Как заявила зампред ЦБ Ксения Юдаева , в 2021 году наблюдается достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, «кое-где даже можно говорить о пузырях».

ЦБ с 1 июля намерен вернуть для банков докризисные коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, включая кредитные карты. До этого для банков были введены послабления на фоне кризиса из-за пандемии.

Повышение лимитов по кредиткам – следствие восстановления экономической активности и отложенного спроса граждан на ссуды, указала аналитик Moody’s Мария Малюкова . Еще один фактор - ускорение инфляции весной 2020 года и сезонность, подчеркивает старший аналитик агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Егор Лопатин. Он также допустил, что банки смягчили риск-политику в сегменте кредитных карт.

Банки стали более лояльны к клиентам, отмечает РБК. Уровень одобрения в сегменте необеспеченных ссуд, включая карты, повысился до 35,5%, превысив докризисные показатели.

Банки решили ослабить риск-политику, в частности, для того, чтобы поддержать маржинальность кредитования, заявил директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин.