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МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

Газета.Ruиещё 2
4 часа назад
МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи на Лебединском горно-обогатительном комбинате, входящем в компанию «Металлоинвест», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» во вторник, 24 мая.
МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что гарантированное покрытие, безопасность, а также высокие скорости и низкие задержки при передаче данных позволят автоматизировать сложные технологические процессы добычи железной руды и производства железорудного сырья.
Ожидается, что сеть Private LTE будет охватывать фабрики и крупнейший в мире карьер Лебединского ГОКа длиной 4,7 км и шириной 3,7 км, где добыча руды ведется открытым способом.
Особенность этой сети заключается в учёте того фактора, что в ходе буровзрывных работ меняется рельеф поверхности карьера, глубина которого достигает 450 м, и технологические решения по организации частной сети должны быстро адаптироваться к этим изменениям.
В частности, планируется разместить 13 новых базовых станций, а также провести модернизацию пяти действующих.
Сеть Private LTE предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники, специалисты компании смогут контролировать производственные показатели машин и оборудования, при этом в условиях сложного рельефа месторождения будет обеспечена устойчивая связь.
Private LTE от МегаФона позволит развернуть на Лебединском ГОКе цифровой контур предприятия и создаст задел для внедрения перспективных вертикально интегрированных решений, подчеркнула директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
«За счет реализации этого проекта у компании появится возможность отказаться от использования других развернутых на предприятии сетей, что приведет к снижению затрат», – пояснила она.
«Наши компании давно и плодотворно сотрудничают в сфере IT-технологий, – напомнила в свою очередь директор по цифровой трансформации Металлоинвеста Юлия Шуткина. – Сервисы оператора помогают создавать единую информационную среду на производстве и реализовывать инновационные проекты Металлоинвеста».
Компании,Лебединский гок,Металлоинвест,Газета.Ru,
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