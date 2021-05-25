МегаФон построит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате

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Отмечается, что гарантированное покрытие, безопасность, а также высокие скорости и низкие задержки при передаче данных позволят автоматизировать сложные технологические процессы добычи железной руды и производства железорудного сырья.

Ожидается, что сеть Private LTE будет охватывать фабрики и крупнейший в мире карьер Лебединского ГОКа длиной 4,7 км и шириной 3,7 км, где добыча руды ведется открытым способом.

Особенность этой сети заключается в учёте того фактора, что в ходе буровзрывных работ меняется рельеф поверхности карьера, глубина которого достигает 450 м, и технологические решения по организации частной сети должны быстро адаптироваться к этим изменениям.

В частности, планируется разместить 13 новых базовых станций, а также провести модернизацию пяти действующих.

Сеть Private LTE предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники, специалисты компании смогут контролировать производственные показатели машин и оборудования, при этом в условиях сложного рельефа месторождения будет обеспечена устойчивая связь.

Private LTE от МегаФона позволит развернуть на Лебединском ГОКе цифровой контур предприятия и создаст задел для внедрения перспективных вертикально интегрированных решений, подчеркнула директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

«За счет реализации этого проекта у компании появится возможность отказаться от использования других развернутых на предприятии сетей, что приведет к снижению затрат», – пояснила она.