Эталонный подход: ФАС намерена изменить тарифы на тепло

В России предложили ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Соответствующий проект постановления правительства ФАС
, вероятно, опубликует уже в июне, заявил
«Известиям» замглавы антимонопольной службы Виталий Королев
.
По его словам, меру будут вводить постепенно. Ожидается запуск пилотов в нескольких регионах с 1 июля 2022 года.
Сегодня тарифы основаны на расходах предприятий, которые компания может доказать. Эталонный подход подразумевает определение тарифов по среднему уровню расходов компаний на рынке, а не по параметрам определенной организации, которые могут быть как завышены, так и занижены.
Благодаря данной мере станет возможным предотвратить рост тарифов на теплоснабжение в связи с чрезмерными расходами ресурсоснабжающих организаций (РСО) на ремонтные работы, топливо, транспорт и другое. Бывает так, что они являются причиной для повышения тарифов, отметил представитель ФАС.
Минстрой
поддерживает инициативу о введении эталонных тарифов на теплоснабжение, указали в пресс-службе ведомства. Там считают, что благодаря эталонному принципу повысится прозрачность и понятность тарифообразования для потребителя.
Эталонный тариф может не учесть все затраты конкретных теплоснабжающих предприятий, опасается заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова
. В случаях с низким тарифом он может, напротив, покрыть все затраты компании, но оказаться менее выгодным для потребителя в связи с усреднением данного показателя, указала она.
Проект по внедрению эталонов может повлечь за собой рост затрат бизнеса, заявили в ассоциации «Сообщество потребителей энергии».
Ранее «Рамблер» сообщал
, что стоимость электроэнергии для промышленности в России в 2020 году второй год подряд оказалась выше, чем в США, Турции и четырех странах Евросоюза
.