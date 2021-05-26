РЖД готовится поднять тарифы

«РЖД подготовили несколько сценариев изменения тарифов для компенсации затрат на резко подорожавшие строительные материалы при модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Компания предложила ввести либо надбавки для пользователей транспортных услуг БАМа и Транссиба, либо распространить их на всех грузоотправителей или на всех экспортеров», — такие данные содержатся в презентации компании на совещании первого вице-премьера и председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова. Их приводит РБК.