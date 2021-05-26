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«Утконос» запустит сеть вендинговых аппаратов

Лера Букина
1 час назад
Онлайн-гипермаркет «Утконос» собирается запустить продажи готовых блюд через микромаркеты (разновидность вендинговых аппаратов). Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию компании Михаил Часовников.
«Утконос» запустит сеть вендинговых аппаратов
Фото: ТАССТАСС
Как отмечается, на первом этапе «Утконос» планирует установить восемь таких автоматов в бизнес-центрах и на территории жилых комплексов Москвы. При успешном эксперименте «Утконос» расширит сеть до 100 и более точек, заявил Часовников.
«Утконос» занимает восьмую строчку среди онлайн-магазинов с долей 5,8%, свидетельствуют данные Data Insight за 2020 год.
В период пандемии коронавируса многие крупные ретейлеры перешли в онлайн, и конкуренция за оперативную доставку товаров потребителям повысилась, в этой связи «Утконос» решил развивать новые быстрые форматы, заявил гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.
Как сообщает издание, в настоящее время продажи товаров через вендинговые аппараты пока не очень хорошо развиты у крупных российских ретейлеров. Имеют микромаркеты сегодня только «Вкусвилл» (200 точек) и «Азбука вкуса» (8 точек), подчеркнул Бурмистров.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ретейл получил сверхприбыль в пандемийный год – не менее 11 млрд рублей.
Компании,Михаил Бурмистров,Advis.ru,Ведомости,
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