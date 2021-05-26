«Утконос» запустит сеть вендинговых аппаратов

Онлайн-гипермаркет «Утконос» собирается запустить продажи готовых блюд через микромаркеты (разновидность вендинговых аппаратов). Об этом «Ведомостям» рассказал
директор по развитию компании Михаил Часовников.
Как отмечается, на первом этапе «Утконос» планирует установить восемь таких автоматов в бизнес-центрах и на территории жилых комплексов Москвы. При успешном эксперименте «Утконос» расширит сеть до 100 и более точек, заявил Часовников.
«Утконос» занимает восьмую строчку среди онлайн-магазинов с долей 5,8%, свидетельствуют данные Data Insight за 2020 год.
В период пандемии коронавируса многие крупные ретейлеры перешли в онлайн, и конкуренция за оперативную доставку товаров потребителям повысилась, в этой связи «Утконос» решил развивать новые быстрые форматы, заявил гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров
.
Как сообщает издание, в настоящее время продажи товаров через вендинговые аппараты пока не очень хорошо развиты у крупных российских ретейлеров. Имеют микромаркеты сегодня только «Вкусвилл» (200 точек) и «Азбука вкуса» (8 точек), подчеркнул Бурмистров.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что ретейл получил сверхприбыль в пандемийный год – не менее 11 млрд рублей.