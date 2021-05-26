Банки отдали коллекторам рекордный объем «молодых долгов»

По итогам I квартала 2021 года объем размещения просроченных долгов граждан по агентской схеме cоставил 145 млрд рублей, что является максимальным значением за три года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

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В общей сложности заключено 1,7 млн сделок. Как отмечается, в I квартале 2020 года удалось заключить 1,5 млн сделок на 128 млрд рублей, тогда как в I квартале 2019 года показатель достигал 1,4 млн (119 млрд рублей). Что касается среднего объема одной сделки, то он остается на стабильном уровне – около 85 тысяч рублей.

Так, рынок агентского взыскания в начале года показал динамику, противоположную рынку цессии (когда банк или МФО уступает права требования по задолженности коллекторам).

В последнем по итогам I квартала объем предложения достиг 31,4 млрд рублей, что демонстрирует снижение по отношению к прошлому году (на 11,5%) и к первому кварталу 2019 года (20,7%).

Увеличение объема предложения долгов обусловлено ростом просроченной задолженности на балансах банков на фоне пандемии, а также омоложением передаваемой задолженности, считают участники отрасли и эксперты. Тенденция останется неизменной до конца года, полагают они.

Возросший объем переданных долгов связан с накоплением просроченного долга на балансах банков, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

«Персонала и инфраструктуры коммерческих банков недостаточно для работы с возрастающими объемами проблемной задолженности. При этом доля «молодых долгов» (с просрочкой до 90 дней) за год заметно увеличилась и сейчас уже составляет не менее трети», – заявил партнер и руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению Deloitte Андрей Нагурный.

Он прогнозирует дальнейший рост объема долгов, предлагаемых по агентской схеме, — на 12–15% к уровню 2020 года (582 млрд рублей). Что касается доли «молодых долгов», то она может достигнуть половины.