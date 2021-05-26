Банки выдали рекордное число автокредитов в апреле

В апреле 2021 года в России выдали 105,8 тысячи автокредитов, что демонстрирует рост на 16,9% по отношению к марту, когда их число достигало 90,5 тысячи единиц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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По сравнению с тем же периодом 2020 года в апреле 2021 года число выданных автокредитов увеличилось в 5,2 раза — в апреле прошлого года их было 20,3 тысячи единиц.

Регионами с динамикой выше среднего уровня среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных займов данного вида стали Самарская область (+46,0%), Чувашия (+40,2%), Республика Татарстан (+32,2%), Пермский край (+30,3%) и Республика Башкортостан (+28,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов в апреле по сравнению с мартом увеличилась на 5,8 и 3,7% соответственно.

Наибольшее число автокредитов выдали в Москве (8,9 тысячи единиц), Подмосковье (6,5 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (6,3 тысячи единиц), Татарстане (5,1 тысячи единиц) и Краснодарском крае (4,4 тысячи единиц).

Столь значительный рост выдачи кредитов на приобретение автомобилей обусловлен последствиями «карантинных мероприятий весны прошлого года», когда выдача автокредитов упала наибольшим образом.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в апреле 2021 года банкам удалось выдать более 87 тысяч автокредитов, что в шесть раз больше, чем в апреле 2020 года. В сравнении с мартом 2021 года выдачи увеличились на 19%.

Такая динамика связана появлением в продаже после длительного дефицита почти всех популярных автомобилей, заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. Покупателям удалось удовлетворить отложенный спрос. Также в связи с сильным ростом стоимости машин увеличилась доля граждан, которые могут позволить себе такую покупку только в кредит, отметил он.