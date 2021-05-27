ФСИН: Зарплаты осужденных достигают ₽224 тысяч

Бизнес стал все чаще задумываться о сотрудничестве с заключенными. Уже сегодня в 11 регионах на разных предприятиях подготовлено 715 мест для осужденных к принудительным работам. Об этом «Известиям» рассказали Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Фото: ТАСС ТАСС

Как отмечается, средняя зарплата осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание на объектах организаций, в несколько раз превышает зарплаты осужденных к лишению свободы. В частности, в Новгородской области она достигает 24 тысяч рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей. А в некоторых случаях она выше средней зарплаты по региону.

Уже известны случаи получения осужденными заработной платы в размере 224 тысяч рублей (Белгородская область), 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область), указали во ФСИН.

Также указывается, что сегодня в 76 субъектах РФ сформировано 117 исправительных центров для отбывания принудительных работ с возможностью размещения там 8,7 тысячи человек.

Ведомство считает целесообразным привлечение осужденных к труду в сфере строительства, сельского хозяйства, переработки твердых бытовых отходов, в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов.

Труд заключенных оплачивается по договоренности ФСИН с привлекающей заключенных компанией, указал директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, они могут быть очень нужны, когда рынок труда сталкивается с дефицитом мигрантов.

«Но нанимать отбывающих наказание за зарплаты выше, чем получают мигранты, никто бы не стал: аграриям банально невыгодно делать им зарплаты выше рынка», — отметил эксперт.