Крупные компании решили экономить на офисах после пандемии

Почти две трети (65%) крупных международных компаний намерены сократить свои расходы путем реструктуризации офисных пространств. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное консалтинговой компанией Knight Frank.

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34% участников опроса планируют сократить расходы по данной статье более чем на 10%.

В планах повысить свои затраты на офисную недвижимость лишь у 2% компаний. Остальные намерены оставить свои расходы на текущем уровне.

Отмечается, что тенденция в большей степени обусловлена кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

В ближайшие три года 77% компаний намерены сократить или оставить прежним размер офисных площадей в расчете на число сотрудников. 55% собираются расширить площадь для командной работы.

Изменение стратегии компаний по отношению к офисным пространствам обусловлено последствиями пандемии и длительной дистанционной работой, которая поменяла отношение к рабочим местам, считают в Knight Frank.

«Предыдущий год позволил переосмыслить идею офиса: если ранее он воспринимался просто как рабочее место, то сейчас компании рассматривают его скорее в качестве места для генерирования идей, встреч коллег, брейн-штормов и обсуждения задач. Такое переосмысление формата повлияет в дальнейшем на размер потенциального офиса», – заявила директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.