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Крупные компании решили экономить на офисах после пандемии

Лера Букина
1 час назад
Почти две трети (65%) крупных международных компаний намерены сократить свои расходы путем реструктуризации офисных пространств. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное консалтинговой компанией Knight Frank.
Крупные компании решили экономить на офисах после пандемии
Фото: ТАССТАСС
34% участников опроса планируют сократить расходы по данной статье более чем на 10%.
В планах повысить свои затраты на офисную недвижимость лишь у 2% компаний. Остальные намерены оставить свои расходы на текущем уровне.
Отмечается, что тенденция в большей степени обусловлена кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
В ближайшие три года 77% компаний намерены сократить или оставить прежним размер офисных площадей в расчете на число сотрудников. 55% собираются расширить площадь для командной работы.
Изменение стратегии компаний по отношению к офисным пространствам обусловлено последствиями пандемии и длительной дистанционной работой, которая поменяла отношение к рабочим местам, считают в Knight Frank.
«Предыдущий год позволил переосмыслить идею офиса: если ранее он воспринимался просто как рабочее место, то сейчас компании рассматривают его скорее в качестве места для генерирования идей, встреч коллег, брейн-штормов и обсуждения задач. Такое переосмысление формата повлияет в дальнейшем на размер потенциального офиса», – заявила директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве средний размер сделки аренды по итогам 2020 года достиг 1757 кв. м, тогда как в 2019 году показатель составлял 2169 кв. м.
Компании,Недвижимость,Мария Зимина,РБК,
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