«Мегафон» свернул строительство линии связи через Севморпуть

«Мегафон» принял решение заморозить строительство Arctic Connect. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, которые знакомы с организаторами проекта.

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Сеть должна была пролегать по дну Северного Ледовитого и Тихого океанов. Предполагалось, что к 2023–2024 гг. она свяжет Осло и Токио.

«Мы действительно приняли решение пересмотреть структуру и экономику проекта Arctic Connect, на такую перегруппировку нам потребуется время – все наработки проекта будут использованы в будущем, если мы примем решение его продолжить», – подчеркнули в пресс-службе «Мегафона».

В настоящее время компания уведомляет о принятом решении партнеров и поставщиков. Приостановка строительства обусловлена затягиванием переговоров о реализации проекта японской стороной, сообщили источники издания.

По словам одного из них, в проекте принимает участие японская торгово-инвестиционная компания Sojitz Corporation и ее партнеры. Как отмечается, соглашение о сотрудничестве стороны подписали еще в 2020 году. Однако ее структуры затягивают по разным поводам переговоры о софинансировании проекта и оказании услуг по подключению к новой сети клиентов в Японии. Также источник утверждает, что некоторые предлоги кажутся «откровенно надуманными».

Деятельность Sojitz Corporation связана с торговым бизнесом, инвестициями и финансами. В сфере интересов компании - автомобилестроение, энергетика, добыча полезных ископаемых, химическая промышленность и другое.

Замораживание строительства обусловлено экономическими факторами, полагают эксперты.

За год, прошедший с начала работ по Arctic Connect, во всем мире в связи с эпидемией коронавируса остановки производств и сбоем в логистических цепочках существенно выросли в цене телекоммуникационное оборудование, стройматериалы и строительные работы, заявил аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович. Это не могло не отразиться на планах инвесторов, считает он.