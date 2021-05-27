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Мишустин объявил о штрафе за незаконный сбор данных покупателей

Лера Букина
1 час назад
В России введут штраф за незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства РФ, передает ТАСС.
Мишустин объявил о штрафе за незаконный сбор данных покупателей
Фото: ТАССТАСС
Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут рассмотрены, сообщил председатель правительства.
«Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно», – подчеркнул Мишустин.
При этом сбор данных при покупке авиа- и железнодорожных билетов является обоснованным, отметил премьер-министр.
Госдума ранее в десять раз повысила штраф за разглашение персональных данных россиян. Граждан будут наказывать штрафом в 10 тысяч рублей, а должностных лиц — в 50 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российские компании планируют обязать безвозмездно передавать властям обезличенные данные россиян.
Компании,Михаил Мишустин,Госдума,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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