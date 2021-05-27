Мишустин объявил о штрафе за незаконный сбор данных покупателей

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях будут рассмотрены, сообщил председатель правительства.

«Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно», – подчеркнул Мишустин.