На Wildberries выросли продажи российских товаров

Продажи товаров российского производства на Wildberries в январе-апреле 2021 года увеличились практически в 2,5 раза в годовом выражении, до 114 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказали в компании.

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Как выяснилось, наиболее популярными товарами стали одежда и обувь производства Ивановской области, игрушки из Свердловской области, продукты из Краснодарского края, кухонный инвентарь из Нижегородской области и аксессуары из Санкт-Петербурга.

Второй по популярности категорией российского производства стали продукты питания. Наиболее востребованные продукты за пределами Москвы и Московской области производятся в Краснодарском крае (7% продаж региональных поставщиков продуктов), свидетельствуют данные аналитической службы Wildberries. Самым популярным продуктом стала ореховая паста.

Наиболее востребованная детская одежда, изготовленная за пределами Московского региона, производится в Ростовской области. Самые продаваемые игрушки – в Свердловской области (с долей в 17%). Самыми популярными там являются экологичные развивающие головоломки, сортеры и мозаики из дерева.

Следом по популярности - посуда и различный кухонный инвентарь из Нижегородской области с долей в 17%.

Востребован различный кухонный инвентарь, который изготавливается из ажурного металла или дерева. Как отмечается, наиболее популярные на Wildberries аксессуары производят предприниматели из Санкт-Петербурга (23% от всех региональных продаж аксессуаров). Кожаные сумки, кошельки и портмоне стали самыми популярными товарами за первые 4 месяца 2021 года – их покупали больше всего. Также популярностью пользуются отечественная бижутерия и ювелирная продукция.