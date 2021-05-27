Международные резервы РФ обновили исторический максимум

Причиной такой динамики, как объяснили в регуляторе, стала положительная переоценка. В последний раз рекорд фиксировался 7 августа, тогда резервы составляли 600,7 миллиарда. В целом за минувший год международные резервы России выросли на 7,5 процента, на 1 января они составляли 595,8 миллиарда долларов.
26 мая Всемирный банк
в ежегодном докладе о состоянии экономики России отметил
ее успехи в период кризиса. ВВП в 2020 году сократился только на 3 процента, что лучше, чем у развитых стран (5,4 процента), стран-экспортеров сырьевых товаров (4,8 процента) и мира в целом (3,8 процента).
Среди факторов, которые помогли добиться неплохих результатов, названы макрофискальная стабильность, мягкие коронавирусные ограничения и относительно небольшой сектор услуг.