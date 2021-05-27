Международные резервы РФ обновили исторический максимум

Причиной такой динамики, как объяснили в регуляторе, стала положительная переоценка. В последний раз рекорд фиксировался 7 августа, тогда резервы составляли 600,7 миллиарда. В целом за минувший год международные резервы России выросли на 7,5 процента, на 1 января они составляли 595,8 миллиарда долларов.