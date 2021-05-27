Британский ретейлер Marks&Spencer сократит сеть из-за убытков

Британский ретейлер одежды Marks&Spencer (M&S) намерен закрыть или реструктурировать более трети своих магазинов в Великобритании, пишет « Секрет фирмы» со ссылкой на BBC.

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Прошедший торговый год (с апреля 2020 по апрель 2021) оказался для M&S убыточным. Убыток составил 285,1 млн долларов, выручка сократилась на 11,9% до 13 млрд долларов.

2019-й финансовый год компания завершила с прибылью в 38,8 млн долларов.

Наибольшее падение показало подразделение по продаже одежды и товаров для дома – минус 31,5%, в то время как подразделение по продаже продуктов питания сократилось лишь на 0,3%.

В связи с этим компания намерена провести реструктуризацию бизнеса и закрыть 30 магазинов по всей Великобритании в ближайшие 10 лет.

Еще более 100 планируется объединить или поменять направление, превратив их в продуктовые торговые точки.

Общее число магазинов, торгующих одеждой и товарами для дома, планируется снизить с 254 до 180.

В 2020 году M&S уже закрыл более 80 магазинов в Великобритании и сократил более 7 тысяч человек персонала из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса.

Эксперты считают, что финансовые трудности ретейлера вызваны нежеланием руководства меняться и делать упор на онлайн-торговлю.