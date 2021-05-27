Производство мороженого "Инмарко" приостановят

Простой коснется только внутреннего рынка, он связан с отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки, так как типографии до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов.

В свою очередь, в пресс-службе оператора маркировки ЦРПТ напомнили, что у компании Unilever было время подготовиться к введению обязательной маркировки, поскольку пилотный проект стартовал более двух лет назад, а с января этого года маркировка действовала на добровольной основе. В ЦРПТ связали проблемы компании с несвоевременным заказом оборудования для верификации кодов на производственных линиях. В пресс-службе оператора также сообщили, что в настоящее время к новым требованиям полностью готовы 49 типографий, их мощности перекрывают возможную потребность производителей мороженого и сыра в упаковке.