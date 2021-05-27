Производство мороженого "Инмарко" приостановят

Компания Unilever, выпускающая мороженое «Инмарко», заявила о возможной приостановке производства сроком на 10 дней из-за введения обязательной маркировки товара, передает ТАСС
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В компании сообщили, что производство с большой долей вероятности придется остановить с 1 июня, когда закон о маркировке вступит в силу.
Будет приостановлена работа линий для производства мороженого на фабриках в Туле и Омске.
Простой коснется только внутреннего рынка, он связан с отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки, так как типографии до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов.
«Речь идет не о потенциальном дефиците на рынке, но о значительных потерях для нас как одного из лидеров на рынке в этой категории», - заявили в компании и призвали перенести начало обязательной маркировки на более поздний срок.
В свою очередь, в пресс-службе оператора маркировки ЦРПТ напомнили, что у компании Unilever было время подготовиться к введению обязательной маркировки, поскольку пилотный проект стартовал более двух лет назад, а с января этого года маркировка действовала на добровольной основе. В ЦРПТ связали проблемы компании с несвоевременным заказом оборудования для верификации кодов на производственных линиях. В пресс-службе оператора также сообщили, что в настоящее время к новым требованиям полностью готовы 49 типографий, их мощности перекрывают возможную потребность производителей мороженого и сыра в упаковке.