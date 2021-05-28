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Мусорным компаниям могут выделить ₽2 млрд

Лера Букина
32 минуты назад
В 2021 году мусорным компаниям могут направить 2 млрд рублей из бюджета в качестве льготного финансирования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Российского экологического оператора (РЭО).
Мусорным компаниям могут выделить ₽2 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отмечается, в случае принятия правительством данного решения его реализуют в рамках партнерства с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).
Переработка и утилизация отходов является быстрорастущим сектором, отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Ожидается, что благодаря поддержке инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с отходами повысится уровень их утилизации. Также это позволит ограничить повышение тарифов для населения, заявили в Минэкономразвития.
Целесообразно было бы использовать финансирование на то, чтобы создать новую инфраструктуру вместо оплаты текущих расходов и покрытия кассовых разрывов региональных операторов, заявил первый зампред общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.
В отрасли подтверждают необходимость в получении финансовой помощи от государства, однако считают, что заявленной суммы недостаточно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что закрывать мусорные полигоны предложили за счет населения.
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