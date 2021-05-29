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Российские авиакомпании начали летать в обход Белоруссии

Ювелина Бернст
54 минуты назад
Российские авиакомпании отказываются организовывать маршруты через воздушное пространство Белоруссии, сообщает Forbes со ссылкой на источники в профильном ведомстве.
Российские авиакомпании начали летать в обход Белоруссии
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что российские авиакомпании 27 мая совершили около десяти рейсов в облет Белоруссии, рассказал источник. Он уточнил, что назвать основание изменений маршрутов невозможно: это может быть связано как с политическими мотивами, так и с техническими причинами.
Названия компаний и направления собеседник также не назвал. По его словам, компании заранее запросили у авиавластей возможность облететь Белоруссию.
24 мая авиакомпания Utair выполнила рейс из Москвы в Калининград, облетев Белоруссию и объяснив такой маршрут «топливной эффективностью». В компании отметили, что никаких извещений, ограничивающих полеты над Белоруссией, не было.
27 мая «Аэрофлоту» пришлось отменить рейс из Москвы в Вильнюс из-за того, что Литва запретила прибытие и отправление авиарейсов, маршрут которых проходит над Белоруссией. Авиакомпания сообщила, что пыталась организовать маршрут в обход Белоруссии, но не получила разрешение от российских властей.
Кроме того, Россия начала принимать рейсы, летящие в обход Белоруссии. В частности, пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву и обратно 29 мая. После инцидента с бортом Ryanair от полетов в белорусском воздушном пространстве начали отказываться европейские перевозчики.
23 мая, летя из Афин в Вильнюс, лайнер Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. С рейса сняли и задержали Романа Протасевича — сооснователя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.
Журналиста обвиняют в организации беспорядков, действиях, возбуждающих социальную вражду по и нарушении общественного порядка. Nexta является самым популярным русскоязычным каналом, который с начала протестов в Белоруссии их направлял и курировал.
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