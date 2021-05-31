Банки переведут 30% сотрудников на постоянную удаленку

Крупные российские банки пришли к выводу, что вполне возможно перевести треть и более своих сотрудников на постоянную удаленную работу, пишет газета " Известия ".

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В частности, речь идет о таких кредитных организациях, как МКБ, Райффайзенбанк , Сбер и Росбанк

Такую возможность рассматривают и в ПСБ.

Сотрудники этих компаний смогут выбрать, хотят ли они трудиться из дома удаленно всегда, либо намерены посещать офис несколько раз в неделю.

В Райффайзенбанке и Росбанке заявили, что уже адаптировали свои системы так, чтобы принимать сотрудников на работу онлайн.

ВТБ, Помимо этого, несколько отделений перевели на постоянную удаленку "Росгосстрах" "АльфаСтрахование" и "Югория". В первую очередь на такой режим будут переведены сотрудники из IT-отдела и департамента информационных технологий.