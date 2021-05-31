"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP

Первое время "Маркет" и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно, однако постепенно сервисы будут интегрироваться друг с другом.

Интернет-магазин KupiVIP был основан в 2008 году, предлагает одежду, обувь и аксессуары более чем одной тысячи брендов. KupiVIP сотрудничает с более чем тремя тысячами российских и зарубежных поставщиков, а также является оператором логистического комплекса в Московской области, который может отгружать более девяти миллионов заказов в год. Помимо России, магазин также работает в Беларуси и Казахстане.