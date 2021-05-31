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"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP

Праймиещё 1
9 минут назад
Компания "Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP, сообщает пресс-служба интернет-холдинга.
"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сделка должна быть закрыта во втором квартале 2021 года после одобрения ФАС, сумму сделки стороны не разглашают.
В компании поясняют, что сделка позволит "Яндекс.Маркету" ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP.
Первое время "Маркет" и KupiVIP будут работать и развиваться параллельно, однако постепенно сервисы будут интегрироваться друг с другом.
"Вскоре после сделки товары из KupiVIP начнут появляться на маркетплейсе "Яндекса". Кроме того, магазин подключится к "Яндекс Плюсу", а заказы можно будет забирать в постаматах и пунктах выдачи "Маркета", — отмечается в сообщении.
Интернет-магазин KupiVIP был основан в 2008 году, предлагает одежду, обувь и аксессуары более чем одной тысячи брендов. KupiVIP сотрудничает с более чем тремя тысячами российских и зарубежных поставщиков, а также является оператором логистического комплекса в Московской области, который может отгружать более девяти миллионов заказов в год. Помимо России, магазин также работает в Беларуси и Казахстане.
Компании,ФАС,Яндекс,
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