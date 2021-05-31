Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

ФАС будет искать картельные сговоры с помощью искусственного интеллекта

RB.ruиещё 1
2 часа назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запланировала запуск аналитической информационной системы (АИС) «Антикартель» к 2023 году. Платформа будет использовать технологии больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического поиска картельных сговоров на рынках.
ФАС запустит «умную» систему для поиска картельных сговоров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
План цифровой трансформации ФАС был опубликован на портале ФГИС КИ 24 мая, пишет «Коммерсантъ». Затраты ведомства на разработку и запуск АИС составят 110 млн рублей.
Система будет работать на основе распределенного хранилища больших данных, соединенных в единый кластер, сообщили изданию в ФАС. Для автоматизированного поиска возможных нарушений антимонопольного законодательства предполагается внедрить скрининговый сервис, основанный на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта.
«АИС позволит автоматизировать процесс выявления и доказывания антиконкурентных соглашений. Кроме того, программа способствует предупреждению нарушений благодаря возможности самопроверки риска участия в картельном соглашении», — ожидают в ФАС.
Эксперты полагают, что такая система может анализировать сайты компаний, их профили в социальных сетях, товарные каталоги, публичную отчетность, сайты закупок и данные, которые на уровне государства могут быть запрошены у компаний в рамках внедрения АИС. Сговор будет определяться как по сверке ценовых предложений и движений рынка, так и по косвенным признакам.
Компании,ФАС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители