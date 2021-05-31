ФАС запустит «умную» систему для поиска картельных сговоров

Система будет работать на основе распределенного хранилища больших данных, соединенных в единый кластер, сообщили изданию в ФАС. Для автоматизированного поиска возможных нарушений антимонопольного законодательства предполагается внедрить скрининговый сервис, основанный на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта.

Эксперты полагают, что такая система может анализировать сайты компаний, их профили в социальных сетях, товарные каталоги, публичную отчетность, сайты закупок и данные, которые на уровне государства могут быть запрошены у компаний в рамках внедрения АИС. Сговор будет определяться как по сверке ценовых предложений и движений рынка, так и по косвенным признакам.