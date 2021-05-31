«Яндекс.Такси» запустит сервис аренды электросамокатов

«Яндекс.Такси» этим летом организует сервис аренды электросамокатов (кикшеринг). Об этом «Коммерсанту»
рассказали сразу несколько источников на рынке каршеринга.
По данным собеседников издания, компания планирует расставить по Москве 4–8 тысяч самокатов бренда Ninebot (принадлежит китайской Xiaomi), также услуга будет запущена в Санкт-Петербурге и Казани.
Возможность аренды самокатов появится в приложениях «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Go». Пользователь сможет строить маршруты, в рамках которых можно будет бронировать такси, каршеринг и самокат.
«Это позволит часть пути проделать на самокате, например, если есть риск попасть в пробку», — объясняет источник газеты.
Лидеры рынка не опасаются запуска нового сервиса. Но эксперты говорят о вероятности ценовых войн между крупными игроками в ущерб небольшим, а также рисках возможного госрегулирования движения самокатов.