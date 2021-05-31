«Яндекс.Такси» запустит сервис аренды электросамокатов

«Яндекс.Такси» этим летом организует сервис аренды электросамокатов (кикшеринг). Об этом «Коммерсанту» рассказали сразу несколько источников на рынке каршеринга.

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По данным собеседников издания, компания планирует расставить по Москве 4–8 тысяч самокатов бренда Ninebot (принадлежит китайской Xiaomi), также услуга будет запущена в Санкт-Петербурге и Казани.

Возможность аренды самокатов появится в приложениях «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Go». Пользователь сможет строить маршруты, в рамках которых можно будет бронировать такси, каршеринг и самокат.

«Это позволит часть пути проделать на самокате, например, если есть риск попасть в пробку», — объясняет источник газеты.