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«Коммерсантъ»: «Яндекс.Такси» летом запустит сервис аренды электросамокатов

BFM.RUиещё 3
2 часа назад
«Яндекс.Такси» этим летом организует сервис аренды электросамокатов (кикшеринг). Об этом «Коммерсанту» рассказали сразу несколько источников на рынке каршеринга.
«Яндекс.Такси» запустит сервис аренды электросамокатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным собеседников издания, компания планирует расставить по Москве 4–8 тысяч самокатов бренда Ninebot (принадлежит китайской Xiaomi), также услуга будет запущена в Санкт-Петербурге и Казани.
Возможность аренды самокатов появится в приложениях «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Go». Пользователь сможет строить маршруты, в рамках которых можно будет бронировать такси, каршеринг и самокат.
«Это позволит часть пути проделать на самокате, например, если есть риск попасть в пробку», — объясняет источник газеты.
Лидеры рынка не опасаются запуска нового сервиса. Но эксперты говорят о вероятности ценовых войн между крупными игроками в ущерб небольшим, а также рисках возможного госрегулирования движения самокатов.
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