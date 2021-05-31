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AliExpress откроет 2 тыс. пунктов выдачи заказов в отделениях "Почты России"

ТАССиещё 4
54 минуты назад
"AliExpress Россия" откроет 2 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ) под собственным брендом в отделениях "Почты России", говорится в сообщении маркетплейса.
AliExpress откроет пункты в отделениях «Почты России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Первые пункты уже начали работать в Москве по четырем адресам. В 2021-2022 годах компании планируют открыть еще не менее 2 тыс. брендированных ПВЗ по всей России", - говорится в сообщении.
"Почта России" доставляет более 80% зарубежных заказов маркетплейса. С марта 2021 года покупатели могут получить заказ с AliExpress не только в почтовых отделениях, но и курьером на дом в 11,4 тыс. населенных пунктах. В марте 2021 года "Почта России" и "AliExpress Россия" подписали соглашение о стратегическом партнерстве и программу развития логистики для рынка интернет-торговли в России в 2021-2025 годах.
Партнеры предложат локальным продавцам AliExpress в России услуги фулфилмента для хранения товаров и комплектации заказов в логистических центрах "Почты России" по всей стране. Также компании планируют открыть под объединенным брендом "Почты России" и "AliExpress Россия" более 10 тыс. почтоматов и пунктов выдачи по всей стране.
Компании,Почта России,
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