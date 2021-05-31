AliExpress откроет пункты в отделениях «Почты России»

"Почта России" доставляет более 80% зарубежных заказов маркетплейса. С марта 2021 года покупатели могут получить заказ с AliExpress не только в почтовых отделениях, но и курьером на дом в 11,4 тыс. населенных пунктах. В марте 2021 года "Почта России" и "AliExpress Россия" подписали соглашение о стратегическом партнерстве и программу развития логистики для рынка интернет-торговли в России в 2021-2025 годах.