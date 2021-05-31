Кремль: Искать виновных в сверхприбыли металлургов не стоит

"Да, президент знает, действительно, цены были очень высокие, действительно, образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно. Правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этим вопросом, собственно, вместе с участниками бизнеса", — сказал Песков.
"Здесь вряд ли нужно искать виновных. Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает", — сказал Песков, отвечая на вопрос, кто виноват в такой ситуации.