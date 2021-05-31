«Не чини то, что работает»: Лисин высказался об изъятии сверхприбыли

Фото: ТАСС ТАСС

"В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана - болезнь "красных глаз", - отметил Лисин в своем заявлении относительно идеи Белоусова.

Ранее в понедельник первый вице-премьер заявил, что доходы металлургов в РФ выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в бюджет.

Председатель совета директоров НЛМК подчеркнул, чтоэто предложение не учитывает значительный рост инвестиций в металлургии, "двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке", а налоговые поступления от металлургов в федеральный и региональные бюджеты уже превышают величину предлагаемых изъятий.

Лисин также отметил, что "у металлургов несколько миллионов владельцев акций - физические лица", которые могут не получить рассчитываемые дивиденды в результате изъятия сверхприбылей у компаний.

"Не чини то, что работает", - заключил Лисин в своем комментарии.