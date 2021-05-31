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«Яндекс» выйдет на рынок продажи одежды и обуви

BFM.RU
1 час назад
«Яндекс.Маркет» купит компанию Private Trade и выйдет на рынок продажи одежды и обуви, сообщает газета «Ведомости». Private Trade управляет интернет-магазинами KupiVIP и Mamsy.
«Яндекс» начнет продавать одежду и обувь
Фото: ТАССТАСС
В ходе сделки «Яндекс» также приобретет пять офлайн-магазинов KupiVIP, онлайн-магазин Mamsy, который тоже принадлежит компании, и распределительный центр на 20 тысяч квадратных метров в Подмосковье. Сначала сервисы будут работать параллельно, но со временем планируется их интеграция: товары KupiVIP появятся на «Яндекс.Маркете», а заказы можно будет забрать в постаматах и пунктах выдачи компании.
KupiVIP находится на 19-м месте в рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии Forbes. Сервис специализируется на продаже брендовых вещей с большим дисконтом в том числе за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. У него более 3 тысяч российских и зарубежных поставщиков.
Сумма сделки не раскрывается. Ожидается, что ее закроют во втором квартале этого года, после одобрения ФАС. Зачем сделка KupiVIP? Говорит исполнительный директор VSK group Максим Тищенко.
Максим Тищенко, исполнительный директор VSK group:
«Яндекс» идет достаточно поступательно, он диверсифицирует свой портфель, превращается, как и Сбербанк, в некую медиасистему, которая занимается всем, что приносит какую-либо прибыль. Учитывая размер компании, я думаю, что дальше мы увидим его и в каких-то других сферах, в которых раньше даже не могли представить, например компании по управлению недвижимостью, может быть, «Яндекс» перейдет опять же в категории онлайн-торговли, в которых мы раньше его не видели. Я думаю, KupiVIP — это как раз первый шажочек именно туда, где «Яндекс» не был представлен, но очень бы хотел, с учетом того, что у него есть свой «Яндекс.Маркет». Это вполне закрывает некую брешь в их системе. Для чего нужно это KupiVIP? Внешне дела могут идти хорошо, но конкуренты не дремлют, конкуренция может тебя в том числе поглотить. И «Яндекс» — достаточно крупная структура, которая может себе позволить очень многие вещи, особенно на отечественном рынке. Поэтому я думаю, что, скорее всего, просто договорились об очень интересных и выгодных условиях для акционеров KupiVIP, и они приняли решение продать вместо того, чтобы идти в какие-то, может быть, корпоративные войны и бороться за клиента, за покупателя, когда можно наслаждаться своими миллиардами».
Private Trade принадлежит кипрской Blacksquare Investments. Ее акции распределены «между 19 крупными фондами и физлицами, среди которых есть и основатель KupiVIP — бизнесмен Оскар Хартманн», рассказал «Ведомостям» представитель Private Trade.
В последнее время покупатели отмечают снижение качества товара KupiVIP и появление подделок. Возможно, сделка поможет наладить репутацию, говорит гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков.
Дмитрий Чумаков, гендиректор Vector Market Research:
«Имиджевые проблемы есть у многих как онлайн-, так и офлайн-ретейлеров, и, безусловно, это не всегда соответствует действительности. Вполне вероятно, что такая транзакция поможет убрать остатки каких-то негативных восприятий. «Яндекс» зарекомендовал себя как компания, которая очень большое внимание уделяет качеству любых сервисов, которые компания предоставляет, неважно, это сервисы на базе поиска или связанные с электронной коммерцией, с продажей каких-то товаров и услуг. Поэтому я думаю, что уровень доверия к сервису «Яндекса» будет, безусловно, высоким».
По данным CrunchBase, с момента запуска в 2008 году KupiVIP привлек более 119 млн долларов инвестиций. Среди инвесторов — Intel Capital, Mangrove Capital Partners и другие.
KupiVIP работает в России, Белоруссии и Казахстане. Во время пандемии маркетплейс начал торговать товарами для дома и сада, для развлечений, косметикой и другими. А в декабре 2020-го сервис вышел на платформу «AliExpress Россия» и прибавил почти 9 млн российских пользователей.
По оценке Fashion Consulting Group, каждая четвертая-пятая покупка одежды и обуви сегодня происходит через интернет, пишут «Ведомости». Ожидается, что онлайн-продажи одежды и обуви в России в этом году вырастут на 37%, до 335 млрд рублей, а к 2025 году — до 1 трлн рублей.
Компании,Максим Тищенко,Дмитрий Чумаков,Оскар Хартманн,Intel,ФАС,Яндекс,Сбербанк России,Ведомости,Forbes,
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