«Яндекс» начнет продавать одежду и обувь

«Яндекс» идет достаточно поступательно, он диверсифицирует свой портфель, превращается, как и Сбербанк, в некую медиасистему, которая занимается всем, что приносит какую-либо прибыль. Учитывая размер компании, я думаю, что дальше мы увидим его и в каких-то других сферах, в которых раньше даже не могли представить, например компании по управлению недвижимостью, может быть, «Яндекс» перейдет опять же в категории онлайн-торговли, в которых мы раньше его не видели. Я думаю, KupiVIP — это как раз первый шажочек именно туда, где «Яндекс» не был представлен, но очень бы хотел, с учетом того, что у него есть свой «Яндекс.Маркет». Это вполне закрывает некую брешь в их системе. Для чего нужно это KupiVIP? Внешне дела могут идти хорошо, но конкуренты не дремлют, конкуренция может тебя в том числе поглотить. И «Яндекс» — достаточно крупная структура, которая может себе позволить очень многие вещи, особенно на отечественном рынке. Поэтому я думаю, что, скорее всего, просто договорились об очень интересных и выгодных условиях для акционеров KupiVIP, и они приняли решение продать вместо того, чтобы идти в какие-то, может быть, корпоративные войны и бороться за клиента, за покупателя, когда можно наслаждаться своими миллиардами».
«Имиджевые проблемы есть у многих как онлайн-, так и офлайн-ретейлеров, и, безусловно, это не всегда соответствует действительности. Вполне вероятно, что такая транзакция поможет убрать остатки каких-то негативных восприятий. «Яндекс» зарекомендовал себя как компания, которая очень большое внимание уделяет качеству любых сервисов, которые компания предоставляет, неважно, это сервисы на базе поиска или связанные с электронной коммерцией, с продажей каких-то товаров и услуг. Поэтому я думаю, что уровень доверия к сервису «Яндекса» будет, безусловно, высоким».