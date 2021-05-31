«Яндекс» начнет продавать одежду и обувь

По оценке Fashion Consulting Group, каждая четвертая-пятая покупка одежды и обуви сегодня происходит через интернет, пишут «Ведомости». Ожидается, что онлайн-продажи одежды и обуви в России в этом году вырастут на 37%, до 335 млрд рублей, а к 2025 году — до 1 трлн рублей.