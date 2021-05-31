Бизнес выступил против запрета кормов для животных

Союз предприятий зообизнеса (СПЗ) увидел угрозу малому и среднему предпринимательству (МСП) в запрете на импорт кормов для непродуктивных животных, к которым относятся собаки и кошки. Об этом сообщает ТАСС.

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СПЗ обратился к общественному омбудсмену в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасии Татуловой с просьбой способствовать снятию запрета для иностранных производителей кормов для животных, в которых не были обнаружены незарегистрированные ГМО-компоненты.

Председателя правления СПЗ, председатель комиссии по зообизнесу «Опоры России» Кирилл Дмитриев отмечает, что Россельхознадзор поэтапно запрещает ввоз в РФ кормов для животных на фоне подозрений о наличии незарегистрированных ГМО-компонентов в их составе.

Летом 2020 годы был запрещен импорт кормов из Нидерландов, в марте этого года - из США, в апреле - из Испании, в мае - из Германии и Литвы.

Дмитриев пояснил, что Россельхознадзор находит нарушения у отдельных предприятий, производящих продукцию для продуктивных животных, а запрет вводится в отношении всех предприятий этой страны, включая те, что производят только корма для домашних животных.

По мнению СПЗ, запрет наносит удар по малому и среднему бизнесу в сфере торговли профессиональными, диетическими и лечебными кормами, а также по ветеринарным клиникам.

Дмитриев отмечает, что в этой сфере работает около 12 тысяч зоомагазинов, 3 тысяч ветеринарных клиник, 130 компаний-импортеров - всего около 4 тысяч компаний и ИП, обеспечивающих около 70 тысяч рабочих мест.

Глава СПЗ подчеркивает, что в России нет производства профессиональных, диетических и лечебных кормов, жизненно необходимых для многих кошек и собак.

Союз просит также рассмотреть возможность внедрения программ прямой или косвенной поддержки локализации производства профессиональных, диетических и лечебных кормов.