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Экс-глава Volkswagen выплатит €10 млн компенсации из-за «дизельгейта»

RTVI
3 часа назад
Бывший глава немецкого автоконцерна Volkswagen Мартин Винтеркорн согласился выплатить 10 млн евро в качестве компенсации за ущерб, причиненный компании в связи с «дизельным скандалом». Об этом сообщает Reuters.
«Дизельгейт»: экс-глава VW выплатит €10 млн компенсации
Фото: ReutersReuters
В марте Volkswagen заявил, что будет требовать возмещения убытков c Винтеркорна в связи со скандалом. Иск о возмещении ущерба был предъявлен Винтеркорну в связи с нарушением выполнения обязанностей по защите интересов концерна. Сам бывший глава немецкого концерна отказывался признать свою вину.
Скандал вокруг компании Volkswagen разгорелся в 2015 году. Тогда выяснилось, что концерн сознательно занижал показатели вредных выбросов, которые производили машины с дизельными двигателями. Речь идет об автомобилях Volkswagen, Audi и Porsche. Они поступили в продажу с «недопустимой программной составляющей». Скандал стали называть «дизельгейтом».
Скандал уже обошелся Volkswagen почти в 20 миллиардов. В марте 2019 года в суд на компанию подала американская Комиссия по ценным бумагам и биржам, она обвинила автоконцерн, две его дочерние компании и бывшего генерального директора Мартина Винтеркорна в мошенничестве и обмане американских инвесторов. До этого суд в США дал семь лет тюрьмы топ-менеджеру Volkswagen Оливеру Шмидту.
В апреле 2020 года стало известно, что немецкий автоконцерн выплатит 620 млн компенсации владельцам автомобилей, которые пострадали в результате «дизельного скандала».
Компании,Мартин Винтеркорн,
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