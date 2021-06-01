«Дизельгейт»: экс-глава VW выплатит €10 млн компенсации

Бывший глава немецкого автоконцерна Volkswagen Мартин Винтеркорн согласился выплатить 10 млн евро в качестве компенсации за ущерб, причиненный компании в связи с «дизельным скандалом». Об этом сообщает Reuters.

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В марте Volkswagen заявил, что будет требовать возмещения убытков c Винтеркорна в связи со скандалом. Иск о возмещении ущерба был предъявлен Винтеркорну в связи с нарушением выполнения обязанностей по защите интересов концерна. Сам бывший глава немецкого концерна отказывался признать свою вину.

Скандал вокруг компании Volkswagen разгорелся в 2015 году. Тогда выяснилось, что концерн сознательно занижал показатели вредных выбросов, которые производили машины с дизельными двигателями. Речь идет об автомобилях Volkswagen, Audi и Porsche. Они поступили в продажу с «недопустимой программной составляющей». Скандал стали называть «дизельгейтом».

Скандал уже обошелся Volkswagen почти в 20 миллиардов. В марте 2019 года в суд на компанию подала американская Комиссия по ценным бумагам и биржам, она обвинила автоконцерн, две его дочерние компании и бывшего генерального директора Мартина Винтеркорна в мошенничестве и обмане американских инвесторов. До этого суд в США дал семь лет тюрьмы топ-менеджеру Volkswagen Оливеру Шмидту.