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ВТБ рассчитывает привлечь более 2 трлн рублей с помощью частных инвестиций

ТАССиещё 2
3 часа назад
ВТБ планирует привлечь более 2 трлн рублей на фоне роста рынка частных инвестиций, сообщил глава банка Андрей Костин в интервью РБК, опубликованном во вторник.
ВТБ привлечет более ₽2 трлн с помощью сбережений граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Нам кажется, что бум [рынка частных инвестиций] не прекратится и повышение ставок, особенно не столь значительное, не сыграет в этом роли. Если брать долю инвестиций в средствах граждан, она еще далека от средних значений в других странах. У нас она [составляет] 20%, при этом может достигнуть 40%. В Европе данный показатель - 50%, в США - 80%, поэтому можно говорить о притоке 7-8 трлн рублей частных сбережений на рынок в ближайшие три года. Мы рассчитываем треть из этой суммы забрать, то есть показать прирост более 2 трлн рублей", - сказал он.
Глава ВТБ подчеркнул важность ограничения покупок ценных бумаг для людей, "плохо понимающих, что они покупают". По его словам, банк ведет работу с ЦБ РФ относительно квалификации инвесторов.
"Тем не менее нужно понимать, что рынок неминуемо будет расти. Тут многое зависит от развития технологий: по сути, это является основным ограничением для компаний по привлечению клиентов, - добавил Костин. - Мы сейчас очень много работаем над технологиями, чтобы максимально упростить клиентский путь и сделать любые операции на фондовом рынке доступными".
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