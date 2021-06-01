«Тинькофф банк» подал иск к «Вымпелкому» на ₽437 млн

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Тинькофф банка", требующего взыскать около 437 миллионов рублей с мобильного оператора "Вымпел Коммуникации" (бренд "Билайн"), следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 31 мая и к рассмотрению пока не принят. Третьим лицом в иске указана Федеральная антимонопольная служба России. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не приводятся.
Однако известно, что ранее банк уже подал иск на крупную сумму к другому оператору из "большой четверки" — от МТС он требует более 1,1 миллиарда рублей за завышение цен на смс-рассылки. К тому спору третьим лицом также привлечена ФАС РФ.