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"Тинькофф банк" подал иск к "Вымпелкому" на 437 миллионов рублей

Праймиещё 5
3 часа назад
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Тинькофф банка", требующего взыскать около 437 миллионов рублей с мобильного оператора "Вымпел Коммуникации" (бренд "Билайн"), следует из информации в картотеке арбитражных дел.
«Тинькофф банк» подал иск к «Вымпелкому» на ₽437 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Иск поступил в суд 31 мая и к рассмотрению пока не принят. Третьим лицом в иске указана Федеральная антимонопольная служба России. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не приводятся.
Однако известно, что ранее банк уже подал иск на крупную сумму к другому оператору из "большой четверки" — от МТС он требует более 1,1 миллиарда рублей за завышение цен на смс-рассылки. К тому спору третьим лицом также привлечена ФАС РФ.
Компании,Тинькофф банк,ФАС,МТС,
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