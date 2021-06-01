ЦБ начал выявлять нелегальных участников на финрынке

Банк России начал публиковать списки компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке, говорится на сайте регулятора. Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

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ЦБ выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности ЦБ принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также с иностранными регуляторами для применения иных мер.

Сейчас в список регулятора включены более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. В списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться.

По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.