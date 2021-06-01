ЦБ начал выявлять нелегальных участников на финрынке

Банк России
начал публиковать списки компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке, говорится на сайте
регулятора. Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.
ЦБ выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности ЦБ принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также с иностранными регуляторами для применения иных мер.
Сейчас в список регулятора включены более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. В списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться.
По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
"Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях - не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно и на ранней стадии предупредить людей", - прокомментировал первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов.