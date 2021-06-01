Экс-управляющего «Трансаэро» освободили в зале суда

17 августа 2020 года Савеловский суд Москвы приговорил Котова к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима
, признав виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Как сообщала газета "Коммерсантъ"
, по версии следствия и суда, с 2016 года по сентябрь 2017 года Котов, не возражал против заключения руководством "Трансаэро" договоров аренды нескольких складов по завышенной цене для сохранности многочисленного имущества, продажи на электронных торгах по заниженной стоимости 113 принадлежащих авиакомпании автомобилей, а также авиадвигателей.