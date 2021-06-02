«Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля на ПМЭФ

В ходе первого дня Петербургского международного экономического форума «Сбер»
представил прототип полностью беспилотного электромобиля собственной разработки «ФЛИП». Об этом сообщает РБК
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Транспортное средство разработано компанией SberAutoTech, которая является частью экосистемы «Сбера». Ранее прототип был показан 27 мая.
Основой беспилотного электромобиля является платформа собственной разработки, которую приводит в движение электродвигатель. Модуль сменных батарей является источником питания. Кроме того, «ФЛИП» также может использовать газ и водород в качестве источника энергии.
«Сбер» позиционирует «ФЛИП» как такси будущего вместимостью до шести человек, также электромобиль можно использовать для грузоперевозок. Планируется, что беспилотный электромобиль станет частью экосистемы «Сбера»: пассажиры смогут воспользоваться навигацией с помощью сервиса 2ГИС, воспроизводить музыку от «СберЗвука» и видео от онлайн-кинотеатра Okko.