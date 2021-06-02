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«Сбер» представил прототип беспилотного электромобиля на ПМЭФ

Финансовая газета
2 часа назад
В ходе первого дня Петербургского международного экономического форума «Сбер» представил прототип полностью беспилотного электромобиля собственной разработки «ФЛИП». Об этом сообщает РБК.
Транспортное средство разработано компанией SberAutoTech, которая является частью экосистемы «Сбера». Ранее прототип был показан 27 мая.
Основой беспилотного электромобиля является платформа собственной разработки, которую приводит в движение электродвигатель. Модуль сменных батарей является источником питания. Кроме того, «ФЛИП» также может использовать газ и водород в качестве источника энергии.
«Сбер» позиционирует «ФЛИП» как такси будущего вместимостью до шести человек, также электромобиль можно использовать для грузоперевозок. Планируется, что беспилотный электромобиль станет частью экосистемы «Сбера»: пассажиры смогут воспользоваться навигацией с помощью сервиса 2ГИС, воспроизводить музыку от «СберЗвука» и видео от онлайн-кинотеатра Okko.
Компании,Видео,ПМЭФ-2021,Сбербанк России,
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