Компании также обсуждают расширение партнерства в электронной коммерции. "Яндекс.Маркет", который активно развивает онлайн-продажи модной одежды, сможет первым из российских маркетплейсов получить доступ к примерочным, которые будут расположены в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений. Клиенты "Маркета", забирающие покупки в почтовых отделениях, смогут проверить, подходит ли им заказанная одежда.
Еще одно направление сотрудничества, которое обсуждают Яндекс и почтовый оператор - это услуга drop-off для продавцов "Маркета". Они смогут напрямую отправить товар покупателям через почтовые отделения, минуя склады и сортировочные центры маркетплейса.
По словам замгендиректора по электронной коммерции "Почты России" Алексея Скатина, сотрудничество с "Яндекс.Доставкой" и "Яндекс.Маркетом" позволит компании предоставить клиентам еще больше возможностей при получении товаров.