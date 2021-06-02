"Почта России" и "Яндекс" запустят доставку из почтовых отделений за 60 минут. Об этом говорится в сообщении почтового оператора.

"Почта России" и "Яндекс" расширяют сотрудничество в электронной торговле, а также запускают экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Чтобы курьер привез посылку из отделения связи, пользователям нужно будет выбрать опцию "Заказать экспресс-доставку" в приложении или на сайте "Почты". Получить заказ можно будет в течение 60 минут с помощью "Яндекс.Доставки", или его привезут собственные курьеры "Почты России", - говорится в сообщении.

Компании также обсуждают расширение партнерства в электронной коммерции. "Яндекс.Маркет", который активно развивает онлайн-продажи модной одежды, сможет первым из российских маркетплейсов получить доступ к примерочным, которые будут расположены в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений. Клиенты "Маркета", забирающие покупки в почтовых отделениях, смогут проверить, подходит ли им заказанная одежда.

Еще одно направление сотрудничества, которое обсуждают Яндекс и почтовый оператор - это услуга drop-off для продавцов "Маркета". Они смогут напрямую отправить товар покупателям через почтовые отделения, минуя склады и сортировочные центры маркетплейса.

"Соединяя технологии "Яндекса" и огромный опыт "Почты России", мы сможем вместе создать не только удобные сервисы, но и принципиально новые сценарии в доставке посылок и заказов с маркетплейса - как для продавцов, так и для покупателей. В конечном счете это сделает онлайн-торговлю более доступной и поможет самым разным магазинам, в том числе из малого и среднего бизнеса, расширить свое присутствие на рынке", - цитирует пресс-служба почтового оператора директора бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам "Яндекса" Даниила Шулейко.

По словам замгендиректора по электронной коммерции "Почты России" Алексея Скатина, сотрудничество с "Яндекс.Доставкой" и "Яндекс.Маркетом" позволит компании предоставить клиентам еще больше возможностей при получении товаров.