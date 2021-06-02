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Петербургский международный экономический форум 2021

На ПМЭФ представили электронную карту трудового мигранта

ИА Regnumиещё 1
2 часа назад
На Петербургском международном экономическом форуме в среду, 2 июня, представили первую в России электронную карту трудового мигранта (ЭКТМ), разработанную по инициативе Ассоциации содействия международной трудовой миграции по Петербургу и Ленобласти.
На ПМЭФ представили электронную карту трудового мигранта
Фото: ТАССТАСС
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ЭКТМ представляет собой банковскую карту с уникальным QR-кодом, содержащим ID. Она позволит владельцам упростить внесение платежей за разрешение на работу в России, карту также можно использовать для получения зарплаты и других банковских операций.
Карту трудового мигранта начнут выдавать приезжим в Миграционном центре «Нарвский» одновременно с оформлением легализации пребывания в РФ. С 15 июня трудовые мигранты также смогут получить ЭКТМ в МЦ «Московский», с 1 июля — в МЦ «Обводный канал», а с 15 июля — в МЦ «Заневский».
Представители Сбербанка, Ассоциации содействия международной трудовой миграции и комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга подписали соглашение о запуске проекта и взаимодействии по другим направлениям.
Компании,ПМЭФ-2021,Сбербанк России,
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