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Петербургский международный экономический форум 2021

Роботы-собаки встретили гостей одной из площадок ПМЭФ-2021

Вечерняя Москва
2 часа назад
Гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) встретили роботы-собаки вместе с организаторами мероприятия. Такие уникальные питомцы не оставили никого равнодушным.
Робопес прогуливается по помещению «Экспофорума» между людьми вместе со своим «хозяином». Он умеет выполнять стандартные команды и даже танцевать. Еще одной немало важной функцией такой разработки является умение помогать гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Большинство посетителей форума с восторгом отреагировали на робота. Многие стали снимать видео с «собакой». А некоторые даже погладили технологичного паса за ушком.
Подобных уникальных роботизированных животных поставила команда из Китая еще в прошлом году, отмечают «Невские новости». За год наработки коллег смогли улучшить российские инженеры из Сколково.
Компании,Видео,ПМЭФ-2021,Сбербанк России,
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