Робопес прогуливается по помещению «Экспофорума» между людьми вместе со своим «хозяином». Он умеет выполнять стандартные команды и даже танцевать. Еще одной немало важной функцией такой разработки является умение помогать гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Большинство посетителей форума с восторгом отреагировали на робота. Многие стали снимать видео с «собакой». А некоторые даже погладили технологичного паса за ушком.