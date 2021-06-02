Новая стратегия ВЭБ находится на финальной стадии оформления

Новая стратегия ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития находится на финальной стадии оформления, до окончательного принятия документа "осталось буквально несколько недель". Об этом на площадке ПМЭФ заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

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"Я бы сказал, что мы находимся на финальной стадии ее оформления, нам осталось буквально несколько недель для того, чтобы стратегию принять", - сказал Шувалов.

По словам главы ВЭБ, также планируется регулярно, не менее чем раз в полгода, адаптировать стратегию по мере работы по ней и изменении интересов клиентов института развития.

"Я должен вам сказать, что та стратегия, которую мы на сегодня видим, вполне возможно, через пять лет, в конце, когда мы будем отчитываться о ее выполнении, будет иметь другой вид", - добавил Шувалов.

О стратегии

Ранее зампредседателя правительства - руководитель аппарата правительства, глава набсовета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что помимо текущей деятельности у ВЭБ.РФ появляются четыре новых стратегических направления. Это инвестиции в крупнейшие проекты в рамках фронтальных стратегий правительства. Поддержка проектов, направленных на повышение конкурентоспособности, экспортоориентированные проекты и нацеленные на создание суперотраслей для технологического прорыва. Третье направление: проекты региональной повестки, в том числе реализуемые на принципах государственно-частного партнерства. ВЭБ.РФ становится драйвером проектов инфраструктуры будущего, направленных на развитие агломераций.

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