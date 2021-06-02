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Петербургский международный экономический форум 2021

Новая стратегия ВЭБ находится на финальной стадии оформления

ТАСС
27 минут назад
Новая стратегия ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития находится на финальной стадии оформления, до окончательного принятия документа "осталось буквально несколько недель". Об этом на площадке ПМЭФ заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Новая стратегия ВЭБ находится на финальной стадии оформления
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я бы сказал, что мы находимся на финальной стадии ее оформления, нам осталось буквально несколько недель для того, чтобы стратегию принять", - сказал Шувалов.
По словам главы ВЭБ, также планируется регулярно, не менее чем раз в полгода, адаптировать стратегию по мере работы по ней и изменении интересов клиентов института развития.
"Я должен вам сказать, что та стратегия, которую мы на сегодня видим, вполне возможно, через пять лет, в конце, когда мы будем отчитываться о ее выполнении, будет иметь другой вид", - добавил Шувалов.

О стратегии

Ранее зампредседателя правительства - руководитель аппарата правительства, глава набсовета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что помимо текущей деятельности у ВЭБ.РФ появляются четыре новых стратегических направления. Это инвестиции в крупнейшие проекты в рамках фронтальных стратегий правительства. Поддержка проектов, направленных на повышение конкурентоспособности, экспортоориентированные проекты и нацеленные на создание суперотраслей для технологического прорыва. Третье направление: проекты региональной повестки, в том числе реализуемые на принципах государственно-частного партнерства. ВЭБ.РФ становится драйвером проектов инфраструктуры будущего, направленных на развитие агломераций.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.
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