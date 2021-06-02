МегаФон поможет Калининградской области в развитии инновационных сервисов

МегаФон и правительство Калининградской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 2 июня.

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Еще в апреле МегаФон запустил в регионе комплексную систему управления общественной безопасностью, а теперь стороны договорились развивать сотрудничество, направленное на внедрение инновационных решений и в других сферах.

«МегаФон уже завершил первый масштабный проект в Калининградской области. Он направлен на повышение безопасности жителей и открывает новые возможности для оперативного и стратегического управления регионом», — напомнил гендиректор МегаФона Геворк Вермишян.

Он подчеркнул, что власти Калининградской области активно внедряют современные цифровые решения.

«Мы рады продолжению сотрудничества, готовы делиться своей экспертизой и предлагать собственные решения, которые сделают регион еще более комфортным для его жителей и местного бизнеса», – подчеркнул Вермишян.

Система «Безопасный город», запущенная в Калининградской области, собирает и анализирует данные из разных систем мониторинга на единой платформе, что позволяет видеть общую картину происходящего в регионе и быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.