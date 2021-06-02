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Петербургский международный экономический форум 2021

МегаФон поможет Калининградской области в развитии инновационных сервисов

Газета.Ruиещё 4
3 часа назад
МегаФон и правительство Калининградской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 2 июня.
МегаФон поможет Калининградской области в развитии инновационных сервисов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Еще в апреле МегаФон запустил в регионе комплексную систему управления общественной безопасностью, а теперь стороны договорились развивать сотрудничество, направленное на внедрение инновационных решений и в других сферах.
«МегаФон уже завершил первый масштабный проект в Калининградской области. Он направлен на повышение безопасности жителей и открывает новые возможности для оперативного и стратегического управления регионом», — напомнил гендиректор МегаФона Геворк Вермишян.
Он подчеркнул, что власти Калининградской области активно внедряют современные цифровые решения.
«Мы рады продолжению сотрудничества, готовы делиться своей экспертизой и предлагать собственные решения, которые сделают регион еще более комфортным для его жителей и местного бизнеса», – подчеркнул Вермишян.
Система «Безопасный город», запущенная в Калининградской области, собирает и анализирует данные из разных систем мониторинга на единой платформе, что позволяет видеть общую картину происходящего в регионе и быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.
Уникальность разработанного МегаФоном решения заключается в том, что помимо типовой подсистемы Единого центра оперативного реагирования, направленной на обеспечение безопасности жителей региона, в него входит подсистема стратегического планирования — Ситуационный центр губернатора Калининградской области. Он в автоматическом режиме собирает информацию по ключевым микро и макроэкономическим показателям региона, строит аналитические модели по стратегическим показателями и визуализирует их, что позволяет быстро принимать управленческие решения. Всего в рамках системы «Безопасный город» в информационном обмене участвуют 57 ведомств и организаций.
Компании,Геворк Вермишян,Газета.Ru,
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