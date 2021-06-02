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Петербургский международный экономический форум 2021

Mercedes-Benz представил на ПМЭФ электроседан класса люкс EQS

ТАСС
8 часов назад
Mercedes-Benz представил на Петербургском международном экономическом форуме электроседан класса люкс EQS и новый Mercedes-Maybach S-класса. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Mercedes-Benz представил на ПМЭФ электроседан EQS
Фото: ReutersReuters
"2 июня в рамках ПМЭФ состоялась российская премьера первого электрического седана класса люкс EQS и нового Mercedes-Maybach S-класса", - говорится в сообщении.
Как отметила генеральный директор и президент АО "Мерседес-Бенц РУС" Хольгер Зуффель, слова которой приводятся в сообщении, к 2030 году автопроизводитель планирует расширить портфель электрифицированных автомобилей до более чем 50% мировых продаж.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Компании,ПМЭФ-2021,ИТАР-ТАСС,
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