Mercedes-Benz представил на ПМЭФ электроседан EQS

Mercedes-Benz представил на Петербургском международном экономическом форуме электроседан класса люкс EQS и новый Mercedes-Maybach S-класса. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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"2 июня в рамках ПМЭФ состоялась российская премьера первого электрического седана класса люкс EQS и нового Mercedes-Maybach S-класса", - говорится в сообщении.

Как отметила генеральный директор и президент АО "Мерседес-Бенц РУС" Хольгер Зуффель, слова которой приводятся в сообщении, к 2030 году автопроизводитель планирует расширить портфель электрифицированных автомобилей до более чем 50% мировых продаж.

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