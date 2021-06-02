Отобраны 15 пилотных регионов для "социальной газификации"

Минэнерго РФ к настоящему времени отобрало 15 "пилотных" регионов, в которых будет реализовываться программа ускоренной догазификации домовладений граждан без привлечения их средств. Но в будущем количество таких регионов будет увеличено, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках ПМЭФ.

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"В итоге мы отобрали 15 регионов - это Амурская, Архангельская, Курганская, Тюменская, Челябинская области, Пермский, Забайкальский, Красноярский края, Республика Дагестан, Республика Бурятия и другие. Мы считаем, что это не конечный перечень", - сказал он.

"Нам нужно начинать не только с этих пилотов, но и со всех регионов, поэтому мы сейчас налаживаем взаимодействие с министерствами энергетики субъектов Российской Федерации", - добавил министр.

Тариф на электроэнергию

Россия на данный момент не готова ввести дифференцированный тариф на электроэнергию для населения, такой вопрос в повестке дня министерства энергетики РФ не стоит, добавил Шульгинов.

"Дифференциация тарифов означает, что какие-то потребители будут платить за повышенный объем больший тариф. Это означает, что мы проблему "перекрестки" будем решать за счет конкретных, выделенных потребителей. Какие это будут потребители? Надо понимать, что сегодня и средний класс тоже испытывает проблемы с тем, что потерял работу, потерял доходы. Поэтому я считаю, что сегодня говорить на эту тему еще рановато и решение этой задачи на повестке дня министерства энергетики пока не стоит", - пояснил министр.

Он напомнил, что в настоящее время энерготарифы для населения устанавливаются государством, однако они являются ниже экономически обоснованных. В результате оплаты разницы промышленностью и бизнесом возникает проблема перекрестного субсидирования, которое на начало 2021 года составляло 250 млрд рублей.