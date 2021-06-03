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Петербургский международный экономический форум 2021

Посол Италии: Enel обсуждает производство водорода в России

News.ru
2 часа назад
Посол Италии в России Паскуале Терраччано раскрыл планы итальянских компаний расширить сотрудничество с россиянами в области «зелёной» энергетики. Об этом дипломат сообщил корреспонденту NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума.
Посол Италии: Enel обсуждает производство водорода в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Терраччано, итальянские энергетические компании широко представлены на российском рынке и планируют расширять деятельность в российских регионах.
«Компания Enel собирается открыть новый ветропарк возле Азовского моря в Ростовской области. Дальнейшие планы развития касаются Мурманской области и Татарстана. Ведутся переговоры о расширении деятельности. Также обсуждается производство водорода в России», — уточнил посол Италии.
Паскуале Терраччано присутствовал на сессии, посвящённой участию малого и среднего бизнеса в циркулярной экономике. Его выступление было сосредоточено на опыте итальянских компаний по уменьшению отходов производства.
Ранее Международное экономическое агентство подсчитало, что в 2020 году «зелёная» экономика установила новый рекорд — объёмы электроэнергии, произведённой альтернативными путями, выросли на 45%. Эксперты считают, что это связано со стремлением многих стран перейти на «зелёную» энергетику и электромобили.
Компании,ПМЭФ-2021,
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