Посол Италии: Enel обсуждает производство водорода в России

Посол Италии в России Паскуале Терраччано раскрыл планы итальянских компаний расширить сотрудничество с россиянами в области «зелёной» энергетики. Об этом дипломат сообщил корреспонденту NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Терраччано, итальянские энергетические компании широко представлены на российском рынке и планируют расширять деятельность в российских регионах.

«Компания Enel собирается открыть новый ветропарк возле Азовского моря в Ростовской области. Дальнейшие планы развития касаются Мурманской области и Татарстана. Ведутся переговоры о расширении деятельности. Также обсуждается производство водорода в России», — уточнил посол Италии.

Паскуале Терраччано присутствовал на сессии, посвящённой участию малого и среднего бизнеса в циркулярной экономике. Его выступление было сосредоточено на опыте итальянских компаний по уменьшению отходов производства.